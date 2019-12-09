Вашингтон, , 08:42 — REGNUM США всегда открыты к переговором с КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера.

Известно, что данное заявление представитель США сделал во время интервью с Fox News.

Эспер отметил, что о готовности к переговорам ранее заявляли госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Он также добавил, что его основной задачей как главы Пентагона является готовность США к обороне, второстепенной задачей — обеспечить дипломатам переговоры.

Предполагается, что интервью с министром обороны состоялось до того, как КНДР объявили об «очередном испытании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря представители Северной Кореи осуществили «запуск спутника в Западном море» с космодрома Сохэ (Тончхан-ни).