Вашингтон, 9 декабря 2019, 08:42 — REGNUM США всегда открыты к переговором с КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра обороны США Марка Эспера.
Известно, что данное заявление представитель США сделал во время интервью с Fox News.
Эспер отметил, что о готовности к переговорам ранее заявляли госсекретарь Майк Помпео и президент Дональд Трамп. Он также добавил, что его основной задачей как главы Пентагона является готовность США к обороне, второстепенной задачей — обеспечить дипломатам переговоры.
Предполагается, что интервью с министром обороны состоялось до того, как КНДР объявили об «очередном испытании».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря представители Северной Кореи осуществили «запуск спутника в Западном море» с космодрома Сохэ (Тончхан-ни).