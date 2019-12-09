Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.

Также сообщается, что переговоры пройдут в формате рабочего обеда. Начнутся они в 10:30 по вашингтонскому времени (18:30 мск). После переговоров в 13:15 по местному времени (21:15 мск) Помпео и Лавров проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что во время визита Лаврова в США возможна его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. По мнению О'Брайена, в случае встречи Трампа и Лаврова, они «обсудят в целом тему контроля над вооружениями».

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