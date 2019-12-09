Сеул, , 08:25 — REGNUM Президенты Южной Кореи и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы, касающиеся Корейского полуострова и КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации Дональда Трампа.

По их словам, во время 30-минутного разговора, начавшегося 7 декабря в 11:00 по местному времени, представители двух стран согласились с необходимостью поддерживать диалог США и Северной Кореи для денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Отмечается, что данный телефонный разговор состоялся по инициативе американского президента Дональда Трампа. Кроме того, такие темы как увеличение доли Южной Кореи в оборонных расходах и отказ Южной Кореи от продления действия соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA) с Японией затронуты не были.