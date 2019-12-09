Москва, , 08:11 — REGNUM Россия занимает жесткую позицию по последовательности выполнения минских соглашений и не намерена пересматривать их. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, участвовавший в переговорах с Украиной по Донбассу.

По его словам, в Москве также рассчитывают, что такой позиции на переговорах будут придерживаться Париж и Берлин.

Собеседник издания подчеркнул, что Россию удовлетворит развитие отношений Киева с ДНР и ЛНР по «грузинской модели» (как в случаем с Абхазией и Южной Осетией), при этом все двусторонние связи будут сохранены.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) состоится в Париже сегодня, 9 декабря. Начало саммита запланировано на 18:00 мск. К 21:00 президенты четырех стран должны будут выйти на совместную пресс-конференцию.

Ранее на Украине заявили, что готовы начать «строить стену» в Донбассе, если в ходе саммита «нормандской четверки» сторонам не удастся достигнуть каких-либо соглашений из-за позиции России.

Читайте также: Саммит в Париже: Украину принуждают к миру — трансляция