Челябинск, , 08:07 — REGNUM Федерация профсоюзов Челябинской области обрела нового руководителя. Им стал Олег Екимов, который является депутатом областного Заксобрания.

Конференция прошла в Челябинске. На неё собрались около 200 делегатов.

Екимов родился в Копейске 10 июня 1977 года. Депутатом стал в сентябре 2015-го. А в профсоюзном движении он работает с 2005 года.

Ранее организацию возглавлял Николай Буяков. На конференции он рассказал об итогах своей работы, и делегаты оценили эту работу положительно.