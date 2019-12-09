Гонконг, Китай, , 08:04 — REGNUM Призывы протестующих к проведению 9 декабря всеобщей забастовки в Гонконге были проигнорированы жителями города. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Радикалы призывали создать транспортный коллапс в Гонконге. Как отмечает издание ситуация в городе спокойная, транспорт работает без сбоев. Были зафиксированы три незначительных инцидента, когда протестующие пытались бросить посторонние предметы на рельсы метрополитена. Работа поездов при этом не прерывалась. Полицией задержано по меньшей мере два правонарушителя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря гонконгские полицейские задержали 11 участников акций протеста. В ходе задержания у протестующих было изъято оружие, в том числе огнестрельное.

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