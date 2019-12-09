Екатеринбург, , 07:47 — REGNUM В ноябре по итогам круглосуточных наблюдений лучшее качество воды признано в Октябрьском районе Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Измерения проводились во всех семи районах областного центр специалистами муниципального предприятия «Водоканал». Каждый день отбиралось более 2,5 тыс. проб по 200 показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре самые лучшие показатели качества воды были зафиксированы в Чкаловском районе Екатеринбурга.

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