Москва, , 06:48 — REGNUM Удерживать долги со страховых пенсий российских граждан могут запретить. Соответствующие проекты изменений в законы о неприкосновенности минимального размера периодических доходов подготовлены Минэкономразвития, сообщает 9 декабря «Российская газета».

Законопроекты были одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и в ближайшее время могут быть внесены в Госдуму.

По мнению авторов изменений в правовое поле Российской Федерации, список доходов, с которых нельзя удерживать долги необходимо дополнить страховой пенсией по старости, а также другими видами пенсионного обеспечения, как-то: пенсией по инвалидности, пенсией военнослужащих и пособиями по временной нетрудоспособности.

С пенсии по-прежнему можно будет взыскать долги по ЖКХ, судебные и административные штрафы и суммы по возмещению ущерба в случае совершения преступления с ним сопряженным. Однако и в этом случае закон предусматривает защиту пенсионера: нельзя взыскивать указанные выплаты с минимальной суммы, соответствующей размену прожиточного уровня пенсионера в регионе.