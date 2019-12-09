Новосибирск, , 06:43 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с депутатом Госдумы Александром Якубовским совершенствование мер поддержки дольщиков, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Для достройки проблемных домов в области сейчас применяется механизм масштабных инвестиционных проектов (МИП) — 15 МИПов общей площадью более 40 га. В рамках этих МИПов на достройку проблемных объектов направлено около 330 млн рублей и определено 264 человека для предоставления жилых помещений.

Для решения проблем обманутых дольщиков в регионе запущен ряд мер и разработан алгоритм защиты прав тех, у кого на руках оказались предварительные договоры участия в долевом строительстве.

По официальным данным, на достройку долевых домов в Новосибирской области с участием средств федерального Фонда защиты дольщиков в 2020 году будет выделено 289 млн рублей из областного бюджета, 1 млрд 26 млн рублей — из федерального бюджета. Средства фондов будут направлены на достройку и решение проблем граждан в 18 домах.

По данным пресс-службы администрации Новосибирской области, Александр Якубовский высоко оценил эффективность работы в регионе по решению проблем обманутых дольщиков.

Отметим, что с 2010 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 113 долгостроев. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырёх проблемных объектов, а также введены в эксплуатацию четыре дома, которые находились в списке потенциальных проблемных объектов.