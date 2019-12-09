Пхеньян, , 06:20 — REGNUM Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135W совершил полет над Корейским полуостровом, 9 декабря сообщает агентство Yonhap.

По данным агентства, полет разведывательного судна может быть связан с сообщениями об испытаниях КНДР твердотопливного двигателя для межконтинентальных баллистических ракет на космодроме Сохэ.

Отмечается, что в последние время в районе Корейского полуострова наблюдается рост активности разведывательных самолетов ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракетные запуски КНДР являются серьезным вызовом для всего международного сообщества.

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