Москва, , 06:13 — REGNUM Бывший президент России Борис Ельцин, в 1991 году подписавший вместе с представителями Украины Леонидом Кравчуком и Белоруссии Станиславом Шушкевичем соглашение о развале Советского Союза, не думал в тот момент о возможности возвращения Крым в состав России. Рассуждения о Беловежском сговоре опубликовал в Twitter председатель Комисии Совета Федерации по информационной политики Алексей Пушков.

«У Ельцина была возможность обусловить независимость Украины возвращением Крыма в состав России, — считает Пушков. — Кравчук был бы рад получить независимость за эту цену».

Однако, по мнению сенатора, Ельцину было плевать на все, кроме желания лишить власти первого президента СССР Михаила Горбачева и развалить СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации экс-президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил о том, что Крым Донец и Луганск просились в состав России при разрушении страны, но их просто отдали под контроль Киева.

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