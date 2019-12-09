Каракас, , 05:40 — REGNUM Количество граждан Венесуэлы, находящихся на службе в народном ополчении, достигло 3,3 млн. человек. Об этом 8 декабря заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в рамках выступления в городе Ла-Гуайра, передает телеканал Venezolana de Television.

Мадуро добавил, что в 2020 году власти планируют нарастить численность народного ополчения до 4 млн. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2019 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о планах по созданию в республике десятков тысяч подразделений народного ополчения.

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