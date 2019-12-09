Петропавловск-Камчатский, , 05:20 — REGNUM Представители камчатского регионального отделения «Справедливой России» в суде отстояли право митинговать на главной площади столицы региона — Петропавловска-Камчатского. И сразу же вышли на митинг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На митинге в котором приняли участие не менее 50 человек, эсэры постарались привлечь максимальное внимание к деятельности регионального заксобрания, которое в марте приняло антинародный закон, отправивший все акции протеста на окраины — на опушку леса или поближе к свалкам. Оппозиционеры в суде доказали, что заксобрание Камчатки нарушило закон и права граждан. Краевой суд Камчатки обязал органы власти не препятствовать гражданам в проведении мирных акций.

Как сообщало ИА REGNUM, возмущение жителей Камчатки в марте вызвало решение заксобрания региона, которым места для проведения протестных акций были определены там, где послушать претензии народа к власти могут либо медведи, либо бомжи, промышляющие на помойках.