Киев, , 04:59 — REGNUM Дефицит энергоресурсов в ближайшее время Украине не грозит, заявил 9 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью телеканалу «1+1».

»Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, — заверил премьер, — чтобы спокойно пройти эту зиму».

По словам Гончарука, в Киеве сделали все необходимое, чтобы обезопасить страну в энергетическом плане на ближайший период.

Глава правительства Украины рассказал также, что на продолжающихся переговорах по газовым поставкам, Киев занимает четкую позицию. «Нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет, с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе», — позаботился о европейских партнерах Гончарук.

Ранее украинский премьер заявил о планах продажи госпредприятий Украины на 12 млрд гривен.

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