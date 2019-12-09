Токио, , 05:40 — REGNUM Совместные командно-штабные учения США и Японии под названием «Ямасакура» начались на военной базе Асака на севере Токио. Об этом 9 декабря сообщает агентство Kyodo.

Маневры продлятся до 16 декабря. Кроме японской столицы они охватят объекты на островах Кюсю и Окинава. В ходе учений будут отработаны приемы кибернетической и электронной войны, а также меры по отражению высадки десантных подразделений неприятеля и противодействия диверсионным атакам в городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября истребитель F-16 ВВС США во выполнения время тренировочного полета в префектуре Аомори «обронил» учебную ракету.

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