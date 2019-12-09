Брюссель, , 03:58 — REGNUM В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 декабря в интервью телеканалу CNN.

По словам Столтенберга, организация не составляет списки своих противников и не разделяет мир на врагов и друзей. Генсек подчеркнул, что сегодняшняя Россия для альянса не то же, чем был СССР. Несмотря на это, Столтенберг добавил, что РФ принимает решения более самоуверенно, чем хотели бы в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к сотрудничеству с государствами НАТО, однако, по словам министра, отношения РФ с Североатлантическим альянсом с каждым годом все больше деградируют.

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