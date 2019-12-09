Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Возможность встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с президентом Дональдом Трампом подтвердил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен 8 декабря в интервью телеканалу CBS.

По словам чиновника, работа по этому вопросу ведется. О'Брайен добавил, что встреча пройдет в рамках визита Лаврова в Вашингтон. Предметом разговора станут «общие разговоры о контроле над вооружениями».

Представитель Белого дома пояснил также, что администрация президента США следует в работе принципу взаимности, и поскольку президент РФ Владимир Путин встречался с госсекретарем США Майком Помпео, то и встреча Лаврова и Трампа также может произойти.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря Сергей Лавров заявил, что Дональд Трамп осознает угрозу в конфронтации между Москвой и Вашингтоном, но диалог с Россией американскому президенту мешают вести его противники в США.