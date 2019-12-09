Москва, , 02:07 — REGNUM Укреплять оборону северных рубежей России будут зенитно-ракетные комплексы С-400. ЗРК создадут противовоздушный купол над российской Арктикой, заявил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, интервью с которым публикует 9 декабря газета Министерства обороны «Красная звезда».По словам командующего, в настоящее время активно идет переоснащение зенитных и радиотехнических войск новой техникой. Уже в 2019 году ЗРК С-400 вошли в состав размещенного на Новой Земле вооружения. Новейший зенитно-ракетный комплекс минобороны планирует внедрить во все арктические дивизионы в ближайшие годы, в результате чего над российской частью Арктики будет действовать противовоздушный купол.

» Это значит, что Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты», — пояснил Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, вдоль российской государственной границы будет создано сплошное радиолокационное поле, способное отследить пуски баллистических ракет и иных угрожающих России объектов на основе отраженных от ионосферы сигналов.

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