Бейрут, 9 декабря 2019, 01:44 — REGNUM Парламентские консультации по кандидатуре нового премьер-министра Ливана перенесены с 9 на 16 декабря решением ливанского президента Мишеля Ауна, 8 декабря сообщает Reuters.
Отмечается, что это решение вызвано появлением ряда новых вопросов и просьбами представителей крупных парламентских блоков, пожелавших продлить подготовку к консультациям.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября бывший ливанский премьер-министр Саад Харири подал в отставку. Решение Харири сопровождалось массовыми антиправительственными протестами, которые вспыхнули 17 октября.
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