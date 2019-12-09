Дамаск, , 01:02 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии прошли четыре гуманитарные акции, в ходе которых мирному населению было выдано продовольствие общим весом 3799,5 тысяч тонн, сообщили 8 декабря в пресс-службе Министерства обороны России.

Согласно информации Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, раздача продовольственных наборов проходила в четырех населенных пунктах. В центре для беженцев в провинции Латакия, в населенном пункте провинции Дейр-эз-Зор и городе Алеппо было выдано по 350 продовольственных наборов. Еще 2000 наборов сотрудники Центра раздали в Ракке.

Кроме того российские военные сообщили о 38 случаях нарушения перемирия в Идлибской зоне деэскалации.