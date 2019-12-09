Париж, , 00:35 — REGNUM Около полутора сотен украинцев из националистической организации «Движение ветеранов Украины» и примкнувших к ним членов украинской диаспоры вышли на акцию в Париже с целью поддержать проукраинскую позицию на переговорах в нормандском формате. Подробности акции сообщают 8 декабря организаторы на странице в Facebook.

Как следует из опубликованных в соцсети фотосвидетельств, участники акции использовали антироссийские плакаты, украинские и бандеровские флаги.

Однако не все парижане положительно оценили действия националистов. «Во время выступления на площади в украинскую делегацию кинули яйца», — сообщают «ветераны Украины». Инцидент не смутил участников акции.

Как сообщало ИА REGNUM, похожее «признание» настигло сегодня и экс-президента Украины Петра Порошенко, выступавшего на митинге оппозиции в Киеве. Яйца прилетели к бывшему лидеру из толпы в то время, как он произносил речь против «капитуляции» Украины на переговорах в Париже.

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