Киев, , 00:01 — REGNUM В то время как Владимир Путин едет в Париж с двумя большими победами — запуском газопровода «Сила Сибири» в Китай и успешными переговорами в Сочи со своим белорусским визави Александром Лукашенко относительно углубленной интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства, Владимир Зеленский едет в Париж с огромными проблемами.

Так прокомментировал расстановку сил накануне саммита Нормандской четверки в Париже шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«Зеленский едет в Париж с горящим Киевом и угрозой нового Майдана за спиной. Как в этой ситуации может себя ощущать достаточно молодой и неопытный украинский президент, который всего боится и не может продавить ни одного своего решения? На Майдане уже стоят сотни, если не тысячи протестующих, завтра их станет еще больше. Киев завтра может пылать в огне, а его администрацию могут захватить протестующие.

Что на этом фоне будет представлять из себя Зеленский? Как на него будут смотреть представители ведущих европейских держав — России, Германии, Франции? Попросят подождать, как это уже неоднократно было в истории европейской дипломатии, в другой комнате, а потом позовут подписать подготовленный и согласованный главными игроками документ», — считает эксперт.