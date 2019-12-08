Москва, , 23:13 — REGNUM Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 ноября сообщает издание «Взгляд».

Причиной, по которой данные просьбы остались без внимания, Филатов назвал недостаток времени.

«Их просто отдали Киеву», — отметил Филатов, подчеркнув, что жители указанных регионов прекрасно понимали, что они будут подвергаться дискриминации властями Украины.

Напомним, в 1991 году на Украине прошел референдум по вопросу о сохранении УССР в составе Советского Союза, тогда свыше 70% граждан высказались по данному вопросу утвердительно, что не возымело никаких последствий.

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