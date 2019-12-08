8 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Но почему-то в память лезет древний анекдот о старом, пузатом и лысом еврее, который стоит перед зеркалом в президентском номере лакшери-отеля. В зеркале отражается юная, стройная обнаженная девушка, спящая в его кровати. Мужик смотрит на свое отражение, на ее и вздыхает...

Марьян Сидорив, , 22:54 — REGNUM Желание показать историческую древность и приоритет своего национального государства — это естественное состояние национальной науки. Порой оно вызывает почтительное восхищение, как в случае с евреями, готами или франками. Но куда чаще — веселый профессиональны смех. А когда это желание приобретает агрессивные и злобные формы, то искреннюю тревогу и усталость.

Украина

Современная украинская «наука и не очень наука» так хочет показать эту древность, что уводит украинцев вглубь тысячелетий, в эпоху позднего палеолита, а украинское государство — вглубь веков — к ираноязычным скифам, германоязычным осам и разбойничей ватаге руга Одоакра: ну и что, что «разбойничья, зато Западную Римскую Империю кончили»!

Паясничают на этом поле многие, не обращая внимания ни на документы, ни на артефакты, ни на логику исторического процесса. И вот на этот манеж выбежал новый клоун, который, теоретически, должен вызывать почтения. Потому что имя человека, вошедшего в мировые историко-культурные анналы не может не вызывать некоторого трепета что у современников, что у потомков. Даже если это имя — Герострат.

Леонид Макарович Кравчук, человек, который «в трио» с Ельцном и Шушкевичем разрушил империю — Советский Союз, недавно выступил с репризой на тему истории. На канале 112 он заявил, что

Вот что удивительно: Кравчук, по образованию, «политэкономист» и в 1988—1990 годах заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Украины. То есть умнейший человек, потому что дураков обычно съедают на нижних ступенях административной карьерной лестницы. То есть мерзавцем ты можешь быть, но дураком — никогда. Теоретически должен быть интеллектуалом: те, кто имел возможность хоть раз пообщаться с последним «настоящим» первым секретарем ЦК КПУ Владимиром Щербицким (Ивашко не в счет — мелочь), никогда не смогли бы усомниться в «интеллектуальном качестве» Владимира Васильевича. И «деревенщину» около себя Щербицкий, «партийный босс» Кравчука, не терпел. Иными словами, Леонид Макарович «теорию государства» должен был бы знать так, чтобы от зубов отскакивало.

А для раннесредневековых государств эта теория достаточно проста:

суверенность территории:

единоличная собственность правителя на избыточный прибавочный продукт (получаемый в виде дани);

защита территории от внешних врагов.

И кстати… Если бы в бане славянской государственной истории мерялись длинной исторической п…, простите, периодики, то украинцам, русским и белорусам пришлось бы скромно посидеть в предбаннике, отдав пальму первенства моравам, лужичанам и чехам под предводительством франка Само. Которые между 623 и 658 годами создали совершенно полноценное «государство Само» и начали пинать франков, да так пинать, что у франкских Меровингов ладоней не хватало потирать ушибленные места.

А что до восточных славян, то надо отдавать себе отчет, что государственность к ним была привнесена. И привнесена не в район Днепра, а в район Ладожского озера, к ильменским славянам, куда в 862 году была призвана «русь» Рюрика. Уже оттуда Русь начала «прирастать землицей». И только потомки Рюрика, князья, имели право быть суверенами. Летописи говорят об этом предельно ясно. Когда Олег, воспитатель Рюрикова сына, Игоря, убивал правителей небольшого городка Киев, Аскольда и Дира, он мотивировал это в соответствии с принципами своего времени: «Вы оба не князья, не роду княжего. А я есть роду княжего. — И тут внесли Игоря. — А се — сын Рюриков» (ПВЛ, в год 6390 (882)).

И государство Рюриковичей простиралось от Ладоги (новгородских земель) до Среднего Поднепровья. С точки зрения хронологии есть только одна современная страна, территория которой весь период Древней Руси находилась в ее составе. И это не Украина, а Белоруссия. И все по-настоящему великие древнерусские князья — Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Мстислав Великий — до киевского престола много лет правили именно Великим Новгородом.

Рюриковичи двигались не только на юг (в Киев да Крым), но и на восток. Новгородцы освоили восточные земли до Большого Камня (Урала), формально княживший в Киеве Святослав покорил славян-вятичей на Оке (в том числе и нынешнюю Московскую область), начиная с конца X века Рюриковичи начали осваивать тот регион, который впоследствии получил название Северо-Восточная Русь.

Но все это было единое Великое княжество Русское. Кстати именно это — международно признанное название государства. С того времени дошло немного дипломатических документов, из которых наиболее известны русско-византийские договоры. Так вот, в этих текстах нет упоминания «Великого князя Киевского», и уж, тем более, топонима или политонима «Украина». Зато есть:

«Мы от рода русского… посланные от Олега, великого князя русского» (договор 912 года)

«Мы — от рода русского послы и купцы, Ивор, посол Игоря, великого князя русского» (договор 944 года)

«Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю» (договор 971 года)

И в заключение о самой «России». Этот термин придумал (украл) не Петр I, как бы этого не хотелось нашим «истороклоунам», а предложил византийский император Константин VII Багрянородный (913−959) в своем «Об управлении империей». И в девятой главе первым из городов «Росии» (именно с одним «с») был назван Немоград, Новгород. То есть «Росия» — это все, чем управляли Рюриковичи. И кстати, династия Рюриковичей пресеклась именно в Русском царстве, в 1610 году. На территории Украины Рюриковичей повально сменили литовские Гедеминовичи гораздо раньше.

Но для знатока «фактов и реальных вещей» Леонида Кравчука все это суета сует и ловля ветра. Цель явно другая. Какая? Не хочу даже предполагать…

Зачем? Не знаю… Но почему-то в память лезет древний анекдот о старом, пузатом и лысом еврее, который стоит перед зеркалом в президентском номере лакшери-отеля. В зеркале отражается юная, стройная обнаженная девушка, спящая в его кровати. Мужик смотрит на свое отражение, на ее и вздыхает с тоской: «И чего только не сделаешь, чтобы получить деньги!».

«И чего только не сделаешь, чтобы остаться в центре политического внимания»?