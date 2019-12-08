Киев, , 21:39 — REGNUM Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами на митинге оппозиции, об этом 8 декабря сообщает УНИАН.

Инцидент произошел в центре украинской столицы, одному из участников мероприятия стало невыносимо слушать речи бывшего главы государства.

Порошенко распорядился поймать недовольного. В настоящее время неизвестно, удалось ли это осуществить.

«А-ну, поймайте его», — потребовал Порошенко, от депутата Верховной рады Ахтема Чийгоза, приняв удар из яиц.

Напомним, 8 декабря в центре украинской столицы прошел митинг оппозиции, заявленной целью которого было выступление против «капитуляции» Украины. Организатором акции выступила партия «Европейская солидарность».

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