Москва, , 21:09 — REGNUM Пока суть да дело, можно сказать, что Россия выиграла первый раунд переговоров в Сочи — 21 дорожная карта практически утверждена. Так прокомментировал первые итоги почти шестичасовых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 7 декабря шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«То, что официальный Минск не может пойти на радикальный сценарий срыва переговоров по углублению Союзной интеграции и идет, пусть и со скрипом, на подписание документов, — это первый большой и стратегический выигрыш России.

Второй стратегический выигрыш Владимира Путина состоит в том, что Москва помогает и Белоруссии выстоять перед давлением со стороны Запада, так как в этой большой геополитической игре Россия играет и за Белоруссию — это же наша Белоруссия. С этим можно ехать во Францию на саммит нормандской четверки» — подчеркнул эксперт.