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Уважаемые депутаты!

Я самая обыкновенная женщина, без высоких регалий (было не до карьерного роста, так как была «ниткой в иголке», будучи замужем за военным, сменили шесть мест службы).

Когда меня пригласили высказать свое мнение о законе, по которому мне придется жить, я решила, что вас действительно волнует жизнь тех, кто выбирал своих депутатов. Видимо, корпоративность оказалась более приоритетна в сравнении с мнением избирателей. Вы собираетесь обсуждать закон, который коснётся каждой семьи, каждой женщины. Жить по этому закону придется всем нам, людям, которые вас выбирали. Так почему вас интересует мнение коллег, а не мое, как женщины, чьи права хотят защищать авторы законопроекта?

Авторы проекта апеллируют в своих доводах не мнением и судьбой депутатских жен, они кричат о проблемах всех женщин. Я — это одна из тех женщин, кого называют жертвой психологического и материального насилия. Так спросите меня, нужен ли мне этот закон? Что он изменит в моей жизни? Решит проблемы или просто окончательно убьет? Вы жили на 8300 рублей в месяц? Или вы знаете, что такое регулярные унижения? Вы все это прошли и понимаете, как можно выйти из этого тупика? Вы выстрадали знание этой проблемы, и теперь понимаете, что можно, и что нельзя делать в подобных случаях? Чья судьба интересует вас: богатых и избалованных дам с Рублевки, желающих накинуть строгий ошейник на источник дохода — своих мужей, или нас, женщин, которые выживают, как подорожник на обочине трассы? Нас вдавливают в грязь, а мы поднимает головы, нас рвут на части, а мы сохраняем свои сердца для любви, заботы и прощения. Подоро́жник на обочине выживает вопреки всему, а подорожник на ухоженной земле погибает от первых заморозков. Если мы, женщины России, выжили в ужасных 90-х, и сегодня еще находим в себе силы при полной нищете бороться за свои права, то мы имеем право быть услышанными! Наши права — это те права, которые нам дала Конституция. Наша семья (плохая, хорошая) — это наш выбор. Мой бывший муж, это не только мужчина, с которым я жила (пусть даже и плохо), это еще и отец моего ребенка, которого он любит. И какие бы отношения ни сложились между нами, я никогда не позволю третировать отца моего сына, никому не позволю лезть в наши сложившиеся отношения. Это мое право. И, если государство не в состоянии помочь нам, поддержать одиноких матерей, стариков, обеспечить достойное существование, пенсии, на которые можно жить, а не умирать от нужды, детские пособия, на которые нельзя прокормить даже кошку, то знайте, мы не позволим усугубить наше и без того трудное положение, сделать невозможным само существование, унижать нас вторжением в нашу жизнь посторонних людей, третировать проверками и допросами нас и наших детей с принятием этого закона, предлагаемый закон не решит наших проблем. Закон не создаст рабочие места, не трудоустроит женщин, не повысит зарплаты и пенсии, детские пособия, не решит проблему с жильем (например, разъезд с супругом/супругой), не оплатит учебу детей. Помочь нам, женщинам, могут не феминистки и иностранные НКО, а наше государство и достойная работа депутатов в направлении обеспечения социальным жильем, социальной поддержкой, достойными пенсиями и зарплатами.

Если у общественных организаций так болит душа за несчастных женщин, пусть берут на «общественный контроль» работу по конкретным жалобам с согласия заявителя, контролируют, как ведётся работа по этой жалобе в рамках действующего закона, как он исполняется!

Путин В.В. внес предложение о самоконтроле «Единой России». Никому ведь не пришло в голову поручить контроль над «Единой Россией» различным НКО!

Такое решение, во-первых, обуславливает вторжение в отношения только инициативой гражданина, а не посторонних лиц.

Во-вторых, это не требует внесения изменений в правовую систему и ее дестабилизации.

В-третьих, защитит другую сторону от недобросовестности заявителя, будь то супруга или супруг.

Кто из лоббистов закона даст нам, женщинам, гарантию от недобросовестного заявителя? Кто нас убедит в том, что этот кистень не применит в первую очередь сама сторона насилия?! Если сторона «агрессор» способна совершать недобросовестные поступки, то что их удержит от применения этого же закона против самой жертвы, особенно в рамках «резиновых» понятий и фактической ликвидации презумпции невиновности в предлагаемом законе о борьбе с СБН?

Кто объяснит, в чем четкая граница — где насилие просто насилие (после развода и де-юре отсутствия семьи) и где механизмы СБН будут прекращаться: в отношениях с соседями, в школе, или где еще можно увидеть подобные аналогии «насилия»?!

Аббревиатура СБН — семейно — бытовое насилие. Если семья — это юридический субъект, то получается, что этот закон заканчивает свое действие с момента развода. Но зачастую именно в тот момент и начинается это самое насилие — не могут разъехаться, поделить имущество или детей.

В мотивации лоббистов закона полностью отсутствует логика и присутствует одна цель — ввести новые понятия, которые затем можно впихивать и в журнальные законы, и в образовательные стандарты.

Единственный аргумент авторов законопроекта — полиция не работает или работает недобросовестно, а прокуратура не контролирует должным образом. Так давайте об этом и говорить.

Принять закон о борьбе с СБН — это значит превратить государство не в защитника семьи (ч.1ст. 17[1], ст. 18[2], ст. 19[3], ч.1 ст. 21[4], ч.1 ст. 22[5], ч.1 ст. 23[6], ч.1 ст. 24[7], ст. 25[8], ч.1 ст. 27[9], ст. 35[10], ч. 1,2 ст. 38[11], ч.1 ст. 40[12], ч.1 ст. 45[13], ч.1 ст. 46[14], ч.1 ст. 47[15], ст. 49[16], ст. 51[17], ч.1,2 ст. 55[18], ст. 60[19], ст. 64[20] Конституции РФ), а в самого страшного агрессора. Агрессора, которому не выпишешь охранный ордер. Цель этого закона — не защитить, а уничтожить нас, женщин, которым и так досталось в жизни, лишить нас того права, которое у нас есть: иметь свое мнение, право самим принимать решения. Я имею право сказать, что закон о борьбе с СБН — умышленные действия по деформации правовой системы, заведомо парализующие ее работу, направленные на защиту прав и свобод личности общества и государства.

И не надо при решении феминистских задач прикрываться нашей бедой, нашими проблемами. Я уверена, что все женщины выступят против этого закона-агрессора и не допустят полного уничтожения наших семей, наших детей, наше право уважать себя.

Даже при условии, что вы, депутаты, не даёте возможности сказать о том, как и по каким законам мы хотим жить в нашей стране, мы будем всеми правовыми способами отстаивать свое право любить и ненавидеть, прощать и вычёркивать из своего сердца. Если мы не всегда обращаемся в полицию или забираем свои заявления, это не говорит о нашей запуганности или слабости. Это говорит о нашей силе. Силе, которая позволяет нам не просто прощать, а любить, сохранять уважение к себе и к отцам наших детей. Только мы имеем право решать, жить нам с тем мужчиной, которому мы доверили свою судьбу или нет. А если эти силы закончились, значит нам нужна помощь, а не агрессивный контроль. Не может государство помочь — не мешайте нам жить.

Выводы:

1. Думаю, что противников борьбы с проблемой семейно-бытового насилия нет, никто не защищает хамов и преступников, в том числе и в семье. Я против методов и предлагаемых механизмов борьбы с преступностью. А насилие — это либо административное правонарушение, либо уголовное преступление. Следовательно, и бороться с преступностью надо законными методами.

2. Новый вариант закона о борьбе с СБН — это та же тропа, только в обход.

3. Любое обсуждение о принятии закона о борьбе с СБН или предложенного аналогичного варианта — это технологии «окна Овертона».

4. Надо делать анализ, почему не работает имеющийся закон и устранять выявленные пробелы + укреплять имеющиеся нормы для того, чтобы борьба с любой преступностью (в том числе и СБН) была эффективной.

Мои предложения:

Основные меры, на мой взгляд, это усиление полицейских кадров.

Изменение закона о полиции в части ответственности за волокитство, халатность.

Обратить внимание депутатов и Правительства на проблему крайне низкой социальной поддержки детей и особенно женщин, оставшихся без мужей, в том числе и после развода при условии низкого уровня алиментного содержания.

Рассмотреть вопрос социального статуса и льгот для жен военнослужащих, проживших с военными более 15 лет: льготы, приравненные к статусу ветерана, повышенную пенсию, санаторно-курортное лечение, а также возможность в случае развода вернуться на родину к родным и близким за счет Минобороны.

Изменить ГПК, УПК, КАС в части обязанности судов самостоятельно выделять в отдельное производство дела о привлечении к ответственности за волокиту, нарушение прав, обратившихся с заявлениями (не «суд вправе…», а «суд обязан…»).

При повторной жалобе по тому же поводу при выявлении недобросовестного отношения к проверке привлекать виновное лицо к строгой дисциплинарной ответственности. При повторном выявлении аналогичного деяния — увольнение с занимаемой должности без права занимать должности в государственных и муниципальных структурах.

Отправить предложенный законопроект на правовую экспертизу в части нарушения конституционных норм. При выявлении нарушений конституционных прав граждан России предлагаемым законопроектом, потребовать сложить полномочия депутатам, лоббирующим антиконституционные законы.

Признать законопроекты, которые содержат нормы, нарушающие Конституцию РФ, законопроектами, подрывающими государственные устои, а деятельность таких депутатов — антигосударственной и антинародной.

Альбина Волкова, член Союза журналистов России, член Ассоциации юристов России

[1] Конституция РФ. Статья 17 «1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией».

[2] Конституция РФ. Статья 18 «Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».

[3] Конституция РФ. Статья 19 «1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».

[4] Конституция РФ. Статья 21 «1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления».

[5]Конституция РФ. Статья 22 «1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность».

[6] Конституция РФ. Статья 23 «1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени».

[7] Конституция РФ. Статья 24 «1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».

[8] Конституция РФ. Статья 25 «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения».

[9] Конституция РФ. Статья 27 «1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства».

[10] Конституция РФ. Статья 35 «1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения».

[11] Конституция РФ. Статья 38 «1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей».

[12] Конституция РФ. Статья 40 «1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища».

[13] Конституция РФ. Статья 45 «1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется».

[14] Конституция РФ. Статья 46 «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».

[15] Конституция РФ. Статья 47 «1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».

[16] Конституция РФ. Статья 49 «1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого».

[17] Конституция РФ. Статья 51 «1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

[18] Конституция РФ. Статья 55 «1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

[19] Конституция РФ. Статья 60 «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет».

[20] Конституция РФ. Статья 64 «Положения настоящей главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией».