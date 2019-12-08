Киев, , 20:52 — REGNUM В Киеве завершилась акция оппозиции «Красные линии для Зеленского», целью проведения которой было напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о национальных интересах страны в преддверии переговоров в нормандском формате, которые должны пройти в 9 декабря Париже. Об этом 8 декабря сообщает агентство «Интерфакс Украина».

Митинг проходил на центральной площади Киева и, по данным агентства, длился не более двух с половиной часов. Он собрал порядка 7 — 8 тыс. человек, перед которыми выступили украинские артисты и представители политических сил, среди которых депутаты от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий и Петр Порошенко, депутат от «Голоса» Инна Совсун, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Отмечается, что акция прошла спокойно. Провокаций и столкновений не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине 3 декабря оппозиция предъявила президенту страны Владимиру Зеленскому свои требования по переговорам с Российской Федерацией. Представители трех оппозиционных фракций — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьковщина» потребовали от Зеленского не идти ни на какие компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства. Кроме того, Зеленский, по их мнению, вообще не должен обсуждать выбранный после госпереворота курс Киева на вступление в НАТО и Евросоюз. А также ни в коем случае не допустил того, чтобы местные выборы в Донбассе прошли до того, как будут разоружены все вооруженные силы ДНР и ЛНР, а Украина получит контроль над границей с Россией.

Чуть позже, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на своей странице в социальной сети Facebook заявил, что от результатов встречи в «нормандском формате» лидеров Украины, России, Германии и Франции, которая состоится 9 декабря в Париже, зависит будущее Украины.

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