Минск, , 20:24 — REGNUM На переговорах в Сочи белорусская и российская стороны полностью согласовали проекты двух интеграционных дорожных карт — по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб. Об этом 8 декабря сообщает ресурс БЕЛТА со ссылкой на слова посла Белоруссии в России Владимир Семашко на встрече с журналистами.

По его словам, переговоры лидеров двух стран Александра Лукашенко и Владимира Путина и премьер-министров Сергея Румаса и Дмитрия Медведева «прошли предметно, в конструктивном, доброжелательном духе».

В ходе этих встреч достигнуты принципиальные соглашения и найдены ключевые развязки по дорожным картам по электроэнергии и сотрудничества таможенных служб.

«Это был непростой вопрос (о развязке по дорожной карте по сотрудничеству таможенных служб — Ред.). Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — заявил посол.

Семашко также подчеркнул, что впереди перед странами стоит задача согласовать еще 8 дорожных карт, так как на предыдущих переговорах премьер-министров стран, которые проходили 19 ноября, были согласованы проекты 21 дорожной карты из 31.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Белоруссия планирует получить от России компенсацию за поставку по трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти в размере $70 млн.

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