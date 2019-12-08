Дамаск, , 20:14 — REGNUM Истребитель ВВС России перехватил израильский самолет в Сирии, об этом 8 ноября сообщает портал Avia.pro.

Предположительно, израильский самолет планировал нанести удар по крупнейшей сирийской авиабазе «Тифор».

"Инцидент очень серьезный. Ранее на юге Сирии не раз замечались израильские самолеты, которые перехватывались истребителями ВВС России», — подчеркивает издание.

Отмечается, что после того, как два российских истребителя Су-35 поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим, израильские самолеты приняли решение прекратить операцию.

Напомним, последним серьезным инцидентом со стороны ВВС Израиля стал налет 20 ноября самолетов на позиции сирийской армии и Корпуса Стражей Исламской революции.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные в Сирии зафиксировали 33 обстрела из зоны «Идлиб»