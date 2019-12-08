Ташкент, , 19:51 — REGNUM Пока еще рано говорить о том, что благодаря изменениям (реформам) наше общество полностью избавилось от недостатков, от пренебрежения к закону, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Нужно открыто признать, что многие люди остаются безразличными к этому вопросу. Не это ли самое большое препятствие на пути наших реформ?», отметил президент.

Он указал, что «некоторые наши граждане только требуют ответственного отношения от органов управления, забывая о своей ответственности и обязанностях перед обществом и законом».

«А ведь процесс обновления Узбекистана, переход от национального возрождения к национальному прогрессу не происходит легко, сам по себе», подчеркнул президент, имея в виду, что к этому процессу должно подключиться население.

Как передает корреспондент ИА REGNUM исключительно пассивное население Узбекистана играет на руку чиновникам, которые саботируют реформы, проводимые новым президентом страны Шавкатом Мирзиёев.

Учитывая то, что процент активного населения в стране чрезвычайно низок (не более одного процента), чиновники, осознав этот факт и пользуясь этим, творят беззакония, зная, что общая масса населения будет безмолвствовать и не сможет открыто и массово указать чиновникам на их беззакония.

В этой связи, реформы в стране буксуют, а в целом, создается впечатление, что в республике начинает царствовать анархия.

К примеру, месяц назад был объявлен мораторий на рубку деревьев в стране, однако рубка продолжается. Многие активные граждане задают себе вопрос: если происходит такое очевидное нарушение закона, как рубка деревьев во время моратория, имея ввиду, что она (рубка) происходит открыто и у всех на виду, то что может происходить за дверями кабинетов чиновников, то есть там, где нарушение закона нельзя увидеть глазами?