Ташкент, , 19:49 — REGNUM Средства массовой информации превратились в настоящее «зеркало общества» в деле соблюдения законности, а реформы, направленные на обеспечение свободы слова, за последние три года внесли кардинальные изменения в жизнь нашего общества.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей речи, посвященной празднованию Дня Конституции, который отмечается в Узбекистане 8 декабря.

«Представители независимых и объективных средств массовой информации — это сегодня большая сила, которая, находясь в гуще народа, поднимает волнующие людей социальные проблемы», отметил президент.

По его словам, как результат наших демократических реформ «средства массовой информации и социальные сети способствуют тому, чтобы должностные лица вели свою работу в соответствии с законом».

Президент подчеркнул при этом, что для широкого и оперативного информирования населения о деятельности государственных органов при каждом из них теперь функционирует пресс-служба, «ведь в демократическом обществе все государственные служащие должны научиться тесному социальному партнерству со средствами массовой информации».

Он также подчеркнул, что «сегодня в формировании общественного мнения наряду с традиционными СМИ важную роль играют интернет, социальные сети, блогеры».

«В целях укрепления в государственном и общественном строительстве и других сферах принципов открытости и гласности мы должны на практике обеспечить реализацию конституционных норм, предусматривающих право граждан на свободу слова, получение и распространение информации. Это прежде всего требует от нас дальнейшего совершенствования законодательства о средствах массовой информации, и мы проводим активную работу в данном направлении», подчеркнул президент.

В этой связи Мирзиёев указал, что «каждый государственный орган должен иметь свою «страничку» в социальных сетях и при необходимости ежедневно информировать население о проводимой работе».

«Еще раз подчеркну: мы не допустим, в какой бы то ни было форме, давления на общественный контроль, нарушения законных прав представителей средств массовой информации», сказал президент