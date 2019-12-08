Чайковский, Пермский край, , 18:50 — REGNUM В пермском городе Чайковском 8 декабря прошёл митинг против объединения больниц. На него пришли более 300 человек, пишет Накануне.Ru.

Граждане протестуют против слияния детской больницы и взрослой. Акция была разрешена властями и прошла без эксцессов.

Объединение намечено на весну 2020 года. Его противники считают, что итогом этого станет сокращение числа медиков и ухудшение финансирования.

Глава Прикамья Максим Решетников со своей стороны отмечает, что логика в объединении есть. Сейчас часть детей уже обслуживаются во взрослой больнице. Слияние учреждений позволит объединить имеющиеся дублирующие службы и сэкономить деньги.