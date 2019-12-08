Киев, , 18:49 — REGNUM На переговорах в Париже в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский не должен перейти «красную линию», иначе он повторит судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом 8 декабря заявил на митинге оппозиции в Киеве ведущий украинского «Пятого канала» Виталий Гайдукевич.

«Докажи, что ты не лох, в Париже. Иначе твой рейс будет не Париж — Киев, а Париж — Ростов. И это будет, если не завтра, то немного позже», — заявил он, говоря о предстоящих переговорах в столице Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря, в Киеве проходит митинг оппозиции, к которому призвали призвали депутаты Рады из фракций Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».

Ранее появилась информация о прибытии в Киев автобусов с участниками акций протестов и расценках финансового вознаграждения, предусмотренного за участие в майдане.

Митингующие, в частности, призывают Зеленского на переговорах в Париже не соглашаться на компромиссы по Крыму и «европейского курса» страны.

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