Лондон, , 18:26 — REGNUM Замглавы министерства внутренних дел Великобритании Брэндон Льюис заявил, что не имеет доказательств финансирования российскими бизнесменами правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Об этом он заявил в эфире BBC.

«Финансирование Консервативной партии поступает от граждан, которые зарегистрировались в избирательной комиссии и являются британскими подданными», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что любой подданный Великобритании имеет право участвовать в политике страны делать пожертвования в пользу политической партии, если пожелает.

Напомним, в начале ноября издание The Sunday Times сообщило о том, что доклад парламента, который посвящен угрозам, который Россия якобы может создавать для демократии королевства, включает имена девяти бизнесменов из России, делавших пожертвования в пользу членов Консервативной партии.

Ранее комитет парламента Великобритании по деятельности служб безопасности и разведки не обнаружил объективных подтверждений фактов вмешательств России в политику страны.

Отметим также, что в британское правительство заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России по отношению к демократии Британии, и о возможном вмешательстве в декабрьские выборы в королевстве.

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