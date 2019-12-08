Багдад, , 17:24 — REGNUM Власти Ирка выпустили из тюрем свыше 2,6 тыс. человек, ранее задержанных за организацию беспорядков в стране, об этом 8 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что за решеткой по-прежнему находятся свыше 180 манифестантов, ожидающих судебного разбирательства по их делам.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года. Граждане страны недовольны высоким уровнем безработицы, коррупцией, а также падением уровня жизни.

Демонстрации очень быстро вылились в столкновения с полицией, в результате чего погибли 460 человек, около 17 тыс. человек получили ранения.

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