Иерусалим, , 17:16 — REGNUM ВВС Израиля нанесли удары по позициям партии ХАМАС в секторе Газа, об этом 8 декабря сообщает Al Arabia.

В заявлении израильских военных отмечается, что удары были нанесены исключительно по военным объектам, в ответ на обстрел запуск трех ракет в сторону Израиля.

Отмечается, что система ПВО еврейского государства перехватила все три ракеты, жертв нет. Что касается удара израильской авиации, заявлений о гибели людей также пока не поступало.

Напомним, за последние годы акты насилия между Израилем и партией ХАМАС несколько ослабли, тем не менее стороны регулярно наносят удары друг по другу.

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