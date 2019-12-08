Каир, , 16:57 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на полицейских в Египте погиб один сотрудник правопорядка, об этом 8 декабря сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел на севере Синайского полуострова на контрольно-пропускном пункте города Рафах, где продолжается борьба с террористической угрозой.

Ранения получили двое военнослужащих, оба были экстренно доставлены в госпиталь, где им оказывается вся необходимая помощь. Ответным огнем один террорист был ликвидирован.

Напомним, вооруженные силы Египта ведут активную борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическая деятельность преступников усилилась с 2013 года, когда был свергнут президент Мохаммед Мурси.

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