Минск, , 15:36 — REGNUM В Минске участники несанкционированной акции протеста белорусской националистической оппозиции, которые выступают против интеграции с Российской Федерацией, направились к посольству России, чтобы передать сотрудникам резолюцию своего незаконного митинга.

Белорусские националисты Zelyoniy.anton

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции протеста в Минске начались еще накануне, когда в Сочи проходили переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко по углублении интеграции России и Белоруссии. Националистическая оппозиция устроила несанкционированные митинга в Минске против углубления интеграции.

Сегодня снова проходят акции протеста. Состоялось несанкционированное шествие. Перед ним участникам акции была зачитана резолюция, в которой сказано, что оппозиция выступает против любой интеграции с Россией и предупреждают, что не будут считать легитимными документы, которые могут быть подписаны по этому вопросу лидерами двух стран.