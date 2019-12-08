Киев, , 15:37 — REGNUM Сам факт встречи, которая должна состояться в Париже в рамках «нормандского формата», является достижением и президент Украины Владимир Зеленский едет туда защищать украинский интерес. Об этом 7 декабря написал на своей странице в социальной сети Facebook вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что украинский лидер обещал людям мир и борется за него. И по мнению политика, Зеленский борется за мир на «украинских условиях».

Также Кулеба отметил, что ему все равно, что демонстрируют результаты социологических опросов, проведенных на территории ДНР и ЛНР относительно перспективы возврата данных территорий в состав Украины. «Это наша земля. Мы должны ее вернуть и вернем», — отметил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров четырех государств — Германии, Франции, России и Украины. Она будет посвящена вопросам урегулирования ситуации в Донбассе.

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