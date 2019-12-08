Берлин, , 15:22 — REGNUM Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что необходимо ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с убийством грузинского гражданина в Берлине. Об этом она заявила в интервью изданию Bild am Sonntag.

«Мы должны будем обсудить и принять решение в правительстве о дальнейшей реакции», — сказала Карренбауэр.

Она подчеркнула, что российская сторона должна принять участие в расследовании убийства Зелимхана Хангошвили. Карренбауэр заявила, что у Германии есть веские доказательства причастности России к этому убийству.

Напомним, что бывший соратник Шамиля Басаева Хангошвили был застрелен в одном из парков Берлина. Германские правоохранители утверждают, что к этому причастны российские власти, конкретно — бывший сотрудники ФСБ из отряда спецназа «Вымпел».