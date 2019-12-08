Киев, , 15:24 — REGNUM От результатов встречи в «нормандском формате» лидеров Украины, России, Германии и Франции, которая состоится 9 декабря в Париже, зависит будущее Украины. Об этом 8 декабря написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

«Завтра состоятся переговоры в нормандской формате и от их успешности зависит будущее страны», — отметил политик. Он также добавил, что в этот день нет места политике и борьбе, а должна быть только «государственническая» позиция для Украины. Также Разумков подчеркнул, что так называемые красные линии будут соблюдены, а неподконтрольные Украине территории — возвращены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что на встрече в Париже, которая состоится 9 декабря, президент Украины будет добиваться прекращения огня и достижения мира. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предостерегла граждан Украины о том, что на фоне завышенных ожиданий от встречи в Париже может наступить «послевкусие разочарования». Она также отметила, что после встречи лидеров четырех государств, которая состоится 9 декабря, война не закончится на следующий день, то есть 10 декабря.

Читайте также: Гончарук: В Париже Зеленский будет добиваться мира и прекращения огня

Читайте также: У Зеленского предупредили о «послевкусии разочарования» от встречи в Париже