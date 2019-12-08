Москва, , 15:12 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к сотрудничеству со странами военного блока НАТО, однако с каждым годом отношения с Североатлантическим альянсом только деградируют. Об этом Шойгу заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Шойгу напомнил, что еще пять лет назад было довольно активно сотрудничество с военным блоком НАТО, шли переговоры в Брюсселе.

«Нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по реализации (соглашений) еще дальше», — сказал глава Минобороны РФ.

Однако затем все это сотрудничество было свернуто по инициативе Запада. Тот уровень, который был достигнут постепенно деградирует.

«К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. С нашей стороны все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству», — пояснил Шойгу.