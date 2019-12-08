Киев, , 14:59 — REGNUM Завышенные ожидания от встречи в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, могут принести «послевкусие разочарования». Об этом 8 декабря написала пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя предстоящий в Париже саммит.

Политик отметила, что украинская делегация летит в Париж с очень «сильной» позицией, потому, как страна заручилась поддержкой таких сильных лидеров, как Франция и Германия, а также имеет поддержку США, Великобритании и украинского народа, который жаждет завершения войны.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарование», — отметила Мендель. Но она также напомнила, что за последние три года не было прогресса в вопросе завершения войны.

Политик напомнила тем, кто выходил на митинги против так называемой капитуляции, руководствуясь по ее словам скептицизмом и страхом, что все мирные инициативы украинского лидера сопровождались акциями протестов. Она отметила, что данные инициативы украинского лидера закончились результативно. К таковым она отнесла — открытие отремонтированного в Станице Луганской моста, разведение сил и средств, возвращение на Украину в рамках обмена Олега Сенцова и Александра Кольченко (которые были осуждены в РФ за террористические акты — ИА REGNUM), а также украинских моряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь украинского лидера также сообщила о первых трех «шагах», которые Зеленский намерен обсудить на саммите в Париже.

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