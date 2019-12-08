Киев, , 14:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей встрече в «нормандском формате», которая состоится 9 декабря в Париже, будет добиваться полного прекращения огня и достижения мира на Украине. Об этом 8 декабря сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава украинского правительства также отметил, что сам факт данной встрече в Париже — это «непростое достижение», подчеркнув, что переговоры непростые и Украина стремиться к миру на своей земле и именно «на своих условиях».

«В основе — суверенитет Украины, полный контроль над границей и выборы согласно украинскому законодательству только после полной деоккупации. Прекращение огня. Деоккупация. Возвращение людей и территорий. Именно таким мы видим наступления мира в Украине», — подчеркнул глава украинского правительства.

ИА REGNUM напоминает, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юрия Мендель назвала три вопроса, которые Зеленский намерен поднять на предстоящем саммите. Первый — возвращение удерживаемых лиц, прекращение огня и вывод «чужих войск и бандформирований» с неподконтрольных Украине территорий.