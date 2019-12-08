Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер заявил, что акции протеста в Ираке направлены, в том числе и против Ирана, об этом 8 декабря сообщает Al Arabia.

«По всему Ираку проходят протесты, люди выступают против коррупции, но также и против присутствия в стране иранского влияния», — отметил Эспер, выступая перед военными в городе Сими-Вэлли.

После вторжения США в Ирак в 2003 году, конфигурация власти в стране значительно изменилась. Теперь, в соответствии с конституцией страны, пост премьер-министра государства занимает представитель иракских шиитов, коих в стране насчитывается порядка 60%. Пост президента отдается курдам, а спикера парламента — суннитам.

Ввиду того, что власти Ирана исповедуют ислам шиитского толка, то контакты между Багдадом и Тегераном объективно укрепляются.

Напомним, акции протеста в Ираке начались в начале октября 2019 года, граждане страны протестуют против коррупции, безработицы, а также общего падения уровня жизни.

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