Лондон, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал в случае своей победы на парламентских выборах вывести страну из Евросоюза к 31 января 2020 года, об этом 8 декабря сообщает Reuters.

«Brexit — это самое крупное, самое судьбоносное изменение в истории этой страны», — цитирует слова Джонсона издание.

Премьер-министр добавил, что если его партия получит большинство мест в парламенте, то он выполнит свои обещания по выходу из содружества к концу первого месяца будущего года.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря 2019 года. По данным опросов общественного мнения, предпочтение граждан пока на стороне Консервативной партии, однако отставание лейбористов продолжает сокращаться.

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