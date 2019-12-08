Гонконг, Китай, , 13:34 — REGNUM Полиция Гонконга в рамках операции по противодействию манифестантам задержала 11 человек, в том числе трех женщин, и обнаружила у них оружие, в том числе огнестрельное. Об этом сказано в сообщении гонконгской полиции на официальной странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано, что утром 8 декабря сотрудники полиции Гонконга провели операцию и задержали восемь мужчин и трех женщин.

«Было изъято большое количество оружия, в том числе одно огнестрельное, и более сотни пуль. Спецслужбы предположили, что группировка планировала использовать это оружие в ходе сегодняшнего шествия и дискредитировать таким образом полицию», — сказано в сообщении.

Задержаным предъявлены обвинения за хранение огнестрельного оружия без лицензии, а также за хранение товаров, способных нанести ущерб, и за хранение запрещенных видов оружия, и за незаконные собрания.

Сегодня протестующие в Гонконге собираются вновь устроить акцию протеста. Обычно эти акции заканчиваются столкновениями радикальных групп протестующих с гонконгской полицией.