Анкара, 8 декабря 2019, 13:39 — REGNUM Власти Турции экстрадировали еще одного боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 8 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
По данным министерства внутренних дел, террорист был гражданином Австралии, именно туда он и был отправлен.
Турция приступила к постепенному изгнанию боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за пределы своей страны с 9 ноября 2019 года. С тех пор десятки преступников покинули государство.
Вопрос об экстрадиции боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов их семей является предметом спора между Анкарой и рядом государств Евросоюза, отказывающихся принять своих граждан на своей территории.
Читайте ранее в этом сюжете: Нападение террористов в иракской Дияле: пять полицейских пострадали