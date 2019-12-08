Анкара, , 13:39 — REGNUM Власти Турции экстрадировали еще одного боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 8 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным министерства внутренних дел, террорист был гражданином Австралии, именно туда он и был отправлен.

Турция приступила к постепенному изгнанию боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за пределы своей страны с 9 ноября 2019 года. С тех пор десятки преступников покинули государство.

Вопрос об экстрадиции боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и членов их семей является предметом спора между Анкарой и рядом государств Евросоюза, отказывающихся принять своих граждан на своей территории.

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