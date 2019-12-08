Москва, 8 декабря 2019, 12:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 8 декабря, на сайте Кремля.
Путин пишет, ОКБ имени Микояна внесло весомый вклад в укрепление национальной безопасности страны.
«Важно, что и сегодня в ОКБ имени А.И. Микояна трудятся талантливые, преданные делу и своему профессиональному долгу специалисты: ученые, конструкторы, инженеры, рабочие», — пишет президент России.
Глава государства подчеркнул, что в стенах ОКБ имени Микояна создаются самые современные образцы летательных аппаратов, а также разрабатываются авиационные комплексы нового поколения.
Путин уверен, что коллектив ОКБ имени Микояна будет и дальше достойно решать поставленные перед ним задачи, а также вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны.